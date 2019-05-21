Дрегер: тренеры британцев живы и здоровы, но они собираются «выйти в город»

Известный инсайдер НХЛ Даррен Дрегер поделился мнением о способе, которыми сборная Великобритания будет праздновать сохранение прописки в элите чемпионата мира.



«Тренеры британцев живы и здоровы. Я только что общался с ними, однако, они говорили о том, что собираются «выйти в город». Они полностью это заслужили», — рассказал инсайдер в своём «твиттере».



Сборная Великобритании победила команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Первый период прошёл без заброшенных шайб, на старте второго сборная Франции забила трижды усилиями Антони Реша, Флорьяна Шакиашвили и Антони Реша. Британская команда начала отыгрываться, сравняв счёт к 46-й минуте. Авторами точных бросков стали Роберт Дауд, Марк Хэммонд и Роберт Фармер. Встреча перешла в овертайм, где французы проиграли после гола Бена Дэвиса.

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