Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

20 мая, в 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоялись четыре матча. В Братиславе встречались сборные Швеции и Латвии, Австрии и Италии, а в Кошице мерялись силами сборные Франции и Великобритании, а также Канады и Дании. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года



Группа А. Франция — Великобритания

Группа B. Швеция — Латвия

Группа А. Канада — Дания

Группа B. Австрия — Италия

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира. От группы А в четвертьфинале сыграют команды Канады, США, Финляндии и Германии. В группе В выход в плей-офф себе обеспечили сборные России, Швеции, Чехии и Швейцарии. Также стали известны команды, которые вылетают из элитного дивизиона — это Франция и Австрия.

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