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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

20 мая, в 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоялись четыре матча. В Братиславе встречались сборные Швеции и Латвии, Австрии и Италии, а в Кошице мерялись силами сборные Франции и Великобритании, а также Канады и Дании. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Группа А. Франция — Великобритания

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Франция
3 : 4
0:0, 3:2, 0:1, 0:1
Великобритания
1:0 – Реш (Манавьян, Бозон) – 23:36 (5x5), 2:0 – Трей (Шакиашвили, Тексье) – 27:31 (5x4), 3:0 – Реш (Клеро) – 27:37 (5x5), 3:1 – Дауд (О'Коннор) – 34:59 (5x5), 3:2 – Хэммонд (О'Коннор, Филлипс) – 38:04 (5x5), 3:3 – Фармер (Филлипс, О'Коннор) – 45:16 (5x5), 3:4 – Дэвис (Филлипс) – 62:03 (3x3)

Группа B. Швеция — Латвия

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Швеция
5 : 4
1:0, 1:1, 3:3
Латвия
1:0 – Петтерссон (Ландеског, Линдхольм) – 10:15 (5x4), 1:1 – Букартс (Букартс, Фрейбергс) – 29:35 (5x4), 2:1 – Кемпе (Нюландер, Клингберг) – 33:38 (5x5), 2:2 – Букартс – 41:11 (5x4), 2:3 – Якс (Букартс, Дарзиньш) – 43:42 (5x5), 3:3 – Ландер (Кемпе) – 49:00 (5x5), 4:3 – Хёрнквист (Нюландер, Экхольм) – 50:09 (5x5), 4:4 – Букартс (Индрашис, Сотниекс) – 56:36 (5x5), 5:4 – Расмуссен – 59:26 (en)

Группа А. Канада — Дания

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Канада
5 : 0
3:0, 1:0, 1:0
Дания
1:0 – Дюбуа (Маршессо, Стоун) – 01:00 (5x5), 2:0 – Макканн (Туррис) – 06:06 (5x5), 3:0 – Маршессо (Сиверсон, Стоун) – 08:23 (5x5), 4:0 – Райнхарт (Кутюрье, Шабо) – 33:53 (5x4), 5:0 – Райнхарт (Майерс, Чирелли) – 44:34 (5x5)

Группа B. Австрия — Италия

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Австрия
3 : 4
2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1
Италия
0:1 – Бардаро (Тривеллато) – 09:59 (5x5), 1:1 – Ганаль (Унтервегер) – 11:25 (5x5), 2:1 – Раффль (Хофер, Унтервегер) – 16:08 (5x5), 2:2 – Костнер (Мичели) – 34:35 (5x5), 2:3 – Роса (Рамозер) – 38:57 (5x5), 3:3 – Раффль (Хофер) – 41:45 (5x5), 3:4 – Макмонагл – 65:00 ( ПБ)

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира. От группы А в четвертьфинале сыграют команды Канады, США, Финляндии и Германии. В группе В выход в плей-офф себе обеспечили сборные России, Швеции, Чехии и Швейцарии. Также стали известны команды, которые вылетают из элитного дивизиона — это Франция и Австрия.

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