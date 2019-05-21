Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

20 мая, в 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоялись четыре матча. В Братиславе встречались сборные Швеции и Латвии, Австрии и Италии, а в Кошице мерялись силами сборные Франции и Великобритании, а также Канады и Дании. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
Группа А. Франция — Великобритания
Группа B. Швеция — Латвия
Группа А. Канада — Дания
Группа B. Австрия — Италия
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира. От группы А в четвертьфинале сыграют команды Канады, США, Финляндии и Германии. В группе В выход в плей-офф себе обеспечили сборные России, Швеции, Чехии и Швейцарии. Также стали известны команды, которые вылетают из элитного дивизиона — это Франция и Австрия.
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