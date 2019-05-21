Задоров: задача сборной России – стать первой в группе

Защитник сборной России Никита Задоров поделился ожиданиями от матча со Швецией на чемпионате мира в Словакии. Победитель займёт первое место на групповом этапе.

«Выйдем с боевым настроем и с желанием победить на игру против Швеции. Понимаем, что нам будет противостоять серьёзный соперник, но верим в свои силы. Надо только убрать недочёты, что имели место в предыдущих матчах и двигаться вперёд.

У нас задача — стать первыми в группе и выигрывать каждый матч на этом турнире — вот всё, что у нас в голове, когда мы выходим на лед», — цитируют Задорова «Известия».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).