Берюбе: игра со счётом 5:0 осталась в прошлом, «Блюз» нужно двигаться вперёд

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился ожиданиями от шестого матча серии финала Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс».
«Понятно, что игроки думают только о следующем матче. Мы выиграли в воскресенье в полдень. Но мы сразу же в раздевалке обсудили, что эта игра со счётом 5:0 осталась в прошлом. Нам нужно двигаться вперёд.
Да, наша команда делает хорошую работу в плей-офф. Особенно если вспоминать, где мы были ещё в январе — на последнем месте в лиге. Но мы просто фокусируемся на следующем матче. Идём по сезону шаг за шагом. Сейчас мы готовимся к шестому матчу. Только это в голове. Только на этом фокус», — приводит слова Берюбе пресс-служба лиги.
Счёт в серии — 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».
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