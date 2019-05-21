Нюландер: Швеция готова играть на победу в матче со сборной России

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер поделился ожиданиями от матча с Россией на чемпионате мира 2019 года по хоккею.
«Видно, что с каждым матчем Россия прибавляет и всё лучше контролирует шайбу, а также качественно обороняется. Но мы также с каждой встречей действуем всё лучше и лучше. У нас очень сильная команда, многие имеют опыт игры в НХЛ и побед на чемпионате мира. Поэтому нас не смущает ни сложный календарь, ни другие проблемы. Мы готовы играть на победу против России», — приводят слова Нюландера «Известия».
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
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