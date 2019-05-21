Бозак: «Сент-Луису» повезло, что в составе есть такой игрок, как Шварц

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак после пятого матча серии с «Сан-Хосе Шаркс» (5:0) высоко оценил вклад в командный успех нападающего Джейдена Шварца.
«Джейден в плей-офф забил больше, чем за весь регулярный чемпионат. Но он — важнейший игрок для нашей команды, ведёт её за собой, отличается в самые нужные моменты. И не просто забивает сам, но и создает моменты для партнеров. Шварц показывает себя в плей-офф невероятно! Нам повезло, что в составе есть такой игрок. С ним мы становимся ещё лучше», — приводит слова Бозака пресс-служба лиги.
В 18 матчах на счету Шварца 16 (13+3) очков, он вышел на третье место в бомбардирской гонке. Джейден стал первым игроком в истории «Сент-Луиса», сделавшим более одного хет-трика в плей-офф. Ранее он трижды поразил ворота «Виннипег Джетс».
Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».
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