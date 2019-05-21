Павелски, Гертл и Карлссон могут пропустить шестой матч серии с «Сент-Луисом»
Завтра, 22 мая, в Сент-Луисе состоится шестой матч финала Кубка Стэнли в Западной конференции. Подопечные Крэйга Берюбе обыгрывают «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:2 и могут завершить серию.
В игре могут не принять участия сразу три лидера «акул». Защитник Эрик Карлссон, нападающий Томаш Гертл и капитан команды Джо Павелски из-за различных повреждений досрочно завершили пятую игру финала Запада. По информации официального сайт НХЛ, сохраняется вероятность, что они не смогут сыграть и в шестом матче.
«Будут ли они играть? Я не стану ничего вам говорить по поводу травм. Мы выставим на игру тот состав, который даст нам наибольший шанс на победу. Это лучший способ ответа на ваш вопрос», — заявил главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур.
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