Пьянов, Минеев и Костин вернулись в «Авангард»

Хоккейный клуб «Авангард» произвёл обмены с клубами КХЛ «Амур», «Динамо» Москва и «Торпедо», сообщается на официальном сайте омского клуба.
В результате сделки состав команды пополнили нападающий Валентин Пьянов, защитник Максим Минеев и вратарь Денис Костин.
27-летний Пьянов в минувшем сезоне забросил шесть шайб и сделал 21 голевую передачу в 58 матчах регулярного чемпионата за «Амур».
21-летний Минеев в сезоне-2018/19 играл в «Авангарде», «Северстали» и «Динамо». В общей сложности он принял участие в 14 матчах.
23-летний Костин одержал четыре победы в 12 матчах регулярки при проценте отражённых бросков 89,8 и коэффициенте надёжности 3,28.
В минувшем сезоне омская команда вышла в финал Кубка Гагарина, где проиграла ЦСКА (0-4). На пути к финальной серии подопечные Боба Хартли обыграли «Ак Барс» (4-0), «Барыс» (4-1) и «Салавата Юлаев» (4-2).
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