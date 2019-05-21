Пьянов, Минеев и Костин вернулись в «Авангард»

Хоккейный клуб «Авангард» произвёл обмены с клубами КХЛ «Амур», «Динамо» Москва и «Торпедо», сообщается на официальном сайте омского клуба.

В результате сделки состав команды пополнили нападающий Валентин Пьянов, защитник Максим Минеев и вратарь Денис Костин.

27-летний Пьянов в минувшем сезоне забросил шесть шайб и сделал 21 голевую передачу в 58 матчах регулярного чемпионата за «Амур».

21-летний Минеев в сезоне-2018/19 играл в «Авангарде», «Северстали» и «Динамо». В общей сложности он принял участие в 14 матчах.

23-летний Костин одержал четыре победы в 12 матчах регулярки при проценте отражённых бросков 89,8 и коэффициенте надёжности 3,28.

В минувшем сезоне омская команда вышла в финал Кубка Гагарина, где проиграла ЦСКА (0-4). На пути к финальной серии подопечные Боба Хартли обыграли «Ак Барс» (4-0), «Барыс» (4-1) и «Салавата Юлаев» (4-2).