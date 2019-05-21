Минское «Динамо» заявило о переходе Хенкеля и Лисовца в топовые клубы КХЛ

Защитники Кристиан Хенкель и Евгений Лисовец покинули минское «Динамо», информирует официальный сайт белорусского клуба.

«Мы рады, что сделали вклад в развитие перспективных белорусских хоккеистов, и благодарим Лисовца и Хенкеля за усердную работу на протяжении многих лет. В статусе ограниченно свободных агентов они получили контрактные предложения от топовых клубов и покидают «Динамо»», — сказано в официальном заявлении клуба.

23-летний Хенкель в минувшем сезоне забросил четыре шайбы и сделал 10 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ. 24-летний Лисовец отметился 24 (7+17) очками в 59 играх регулярки при показателе полезности «-7». Оба хоккеиста являются игроками сборной Беларуси.