Минское «Динамо» заявило о переходе Хенкеля и Лисовца в топовые клубы КХЛ
Защитники Кристиан Хенкель и Евгений Лисовец покинули минское «Динамо», информирует официальный сайт белорусского клуба.
«Мы рады, что сделали вклад в развитие перспективных белорусских хоккеистов, и благодарим Лисовца и Хенкеля за усердную работу на протяжении многих лет. В статусе ограниченно свободных агентов они получили контрактные предложения от топовых клубов и покидают «Динамо»», — сказано в официальном заявлении клуба.
23-летний Хенкель в минувшем сезоне забросил четыре шайбы и сделал 10 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ. 24-летний Лисовец отметился 24 (7+17) очками в 59 играх регулярки при показателе полезности «-7». Оба хоккеиста являются игроками сборной Беларуси.
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