Вячеслав Козлов стал тренером «Авангарда» и будет отвечать за большинство

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на один сезон с тренером Вячеславом Козловым, информирует официальный сайт омского клуба. В минувшем сезоне Козлов тренировал «Химик».
«В межсезонье селекционная работа ведётся не только на рынке игроков, но и тренеров. Майкл Пелино принял решение не продлевать контракт с «Авангардом». Мы очень благодарны Майклу за его вклад в серебряные медали, свою работу по постановке игры в большинстве он делал на отлично, все видели это в плей-офф. «Авангард» желает удачи Пелино в дальнейшей работе!
Что же касается Вячеслава Козлова, то, помимо огромного опыта как хоккеиста, это один из самых прогрессирующих тренеров Высшей хоккейной лиги последнего сезона. С Бобом Хартли они прекрасно знают друг друга, они работали вместе ещё в НХЛ, в «Атланте Трэшерз». Козлов будет отвечать в команде за большинство. Мы уверены, что он легко вольётся в коллектив, а его знания и опыт помогут «Авангарду» побеждать», — прокомментировал перемены в тренерском штабе президент «Авангарда» Максим Сушинский.
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