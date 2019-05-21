42-летний Хара вернулся к тренировкам и готов сыграть в финале Кубка Стэнли
Капитан «Бостон Брюинз» Здено Хара принял участие в ледовой тренировке, которая состоялась 20 мая, информирует официальный сайт НХЛ. Словацкий ветеран готов сыграть в финале Кубка Стэнли.
Капитан «Бостона» Здено Хара не принял участия в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» (4-0). Словацкий защитник не вышел на лёд из-за травмы, характер которой не раскрывается. Он пропустил матч плей-офф впервые с 2011 года, когда не вышел на матч с «Монреаль Канадиенс» в первом раунде из-за болезни. В сезонах-2014/15 и 2015/16 «Бостон» не пробился в Кубок Стэнли.
После матча главный тренер «Брюинз» Брюс Кэссиди сообщил, что травма 42-летнего защитника не является серьёзной.
Здено Хара пропустил матч плей-офф впервые за восемь лет
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