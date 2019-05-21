Александр Липин покинул «Барыс». Он провёл в клубе четыре сезона

Хоккейный клуб «Барыс» в официальном «твиттере» объявил об уходе из команды защитника Александра Липина.

«После пяти лет, 184 игр, 365 силовых приёмов и 291 блокированного броска защитник Александр Липин покидает «Барыс». Спасибо за самоотдачу, отверженную игру и бесстрашие, Александр! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном заявлении.

В минувшем сезоне КХЛ 33-летний Липин отметился одной результативной передачей в 33 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-1». В среднем за игру Александр проводил на льду девять минут и девять секунд. В плей-офф Липин провёл семь матчей и не набрал очков. Липин выступал за «Барыс» с 2015 года, проведя в общей сложности 184 матча.