Александр Липин покинул «Барыс». Он провёл в клубе четыре сезона
Хоккейный клуб «Барыс» в официальном «твиттере» объявил об уходе из команды защитника Александра Липина.
«После пяти лет, 184 игр, 365 силовых приёмов и 291 блокированного броска защитник Александр Липин покидает «Барыс». Спасибо за самоотдачу, отверженную игру и бесстрашие, Александр! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном заявлении.
В минувшем сезоне КХЛ 33-летний Липин отметился одной результативной передачей в 33 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-1». В среднем за игру Александр проводил на льду девять минут и девять секунд. В плей-офф Липин провёл семь матчей и не набрал очков. Липин выступал за «Барыс» с 2015 года, проведя в общей сложности 184 матча.
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