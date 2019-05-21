Aftonbladet: нужно быть реалистами. Россия выиграет у Швеции со счётом 3:1

Сегодня, 21 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Швеции и России. Начало — в 21:15 мск. Шведское издание Aftonbladet сделало прогноз на заключительный матч группового этапа ЧМ-2019.
«Нам нужно быть реалистами. В прошлом году Швеция выиграла у россиян в Копенгагене со счётом 3:1, но это был первый случай победы над Россией на ЧМ с 2004 года. И тогда россияне выглядели намного хуже, чем здесь. Россия выиграет у Швеции со счётом 3:1», — отметил обозреватель Матс Вённерхольм.
Также, по мнению шведских журналистов, сборная Канады обыграет США со счётом 4:2, чехи проиграют швейцарцам (3:4), а финны уступят сборной Германии (1:3).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
- 21 мая 2019
-
12:20
-
12:19
-
12:02
-
11:58
-
11:15
-
10:00
-
07:58
-
07:25
-
07:00
-
01:13
-
01:00
-
00:38
-
00:29
-
00:19
-
00:10
- 20 мая 2019
-
23:54
-
23:48
-
23:44
-
23:40
-
23:21
-
23:00
-
22:47
-
22:25
-
22:05
-
21:48
-
21:43
-
21:23
-
21:15
-
21:08
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:37
-
20:33
-
20:03