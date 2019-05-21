Aftonbladet: нужно быть реалистами. Россия выиграет у Швеции со счётом 3:1

Сегодня, 21 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Швеции и России. Начало — в 21:15 мск. Шведское издание Aftonbladet сделало прогноз на заключительный матч группового этапа ЧМ-2019.

«Нам нужно быть реалистами. В прошлом году Швеция выиграла у россиян в Копенгагене со счётом 3:1, но это был первый случай победы над Россией на ЧМ с 2004 года. И тогда россияне выглядели намного хуже, чем здесь. Россия выиграет у Швеции со счётом 3:1», — отметил обозреватель Матс Вённерхольм.

Также, по мнению шведских журналистов, сборная Канады обыграет США со счётом 4:2, чехи проиграют швейцарцам (3:4), а финны уступят сборной Германии (1:3).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).