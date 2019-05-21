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Aftonbladet: нужно быть реалистами. Россия выиграет у Швеции со счётом 3:1

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Aftonbladet: нужно быть реалистами. Россия выиграет у Швеции со счётом 3:1
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 21 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Швеции и России. Начало — в 21:15 мск. Шведское издание Aftonbladet сделало прогноз на заключительный матч группового этапа ЧМ-2019.

«Нам нужно быть реалистами. В прошлом году Швеция выиграла у россиян в Копенгагене со счётом 3:1, но это был первый случай победы над Россией на ЧМ с 2004 года. И тогда россияне выглядели намного хуже, чем здесь. Россия выиграет у Швеции со счётом 3:1», — отметил обозреватель Матс Вённерхольм.

Также, по мнению шведских журналистов, сборная Канады обыграет США со счётом 4:2, чехи проиграют швейцарцам (3:4), а финны уступят сборной Германии (1:3).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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