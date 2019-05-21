Форвард «Салавата» Георгий Бусаров перешёл в московское «Динамо»

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» объявил о переходе Георгия Бусарова в московское «Динамо».

Форвард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение бело-голубых. Уфимцы получили денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий забросил одну шайбу в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Бусаров сыграл два матча и не набрал очков. В общей сложности за два сезона в лиге в активе Георгия 2 (2+0) очка в 44 матчах при показателе полезности «-8».

Бусаров стал вторым новичком московского клуба в это межсезонье и пятым игроком на контракте. Ранее соглашения с клубом подписали вратарь Александр Ерёменко и нападающие Дмитрий Моисеев, Вячеслав Кулёмин и Алексей Терещенко.