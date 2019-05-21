«Ак Барс» представил план подготовки к сезону-2019/20

«Ак Барс» начнёт подготовку к новому чемпионату Континентальной хоккейной лиги 10 июля в Казани, информирует официальный сайт клуба.
12 и 13 июля хоккеисты пройдут медицинский осмотр, с 14 по 16 июля запланированы первые тренировочные занятия. 16 июля команда отправится в Финляндию. «Ак Барс» проведёт тренировочный сбор в Куортане, который продлится до 28 июля.
2 августа в Альметьевске состоится традиционный контрольный матч «Ак Барса» с «Нефтяником». С 6 по 11 августа команда примет участие в международном турнире на приз президента Республики Казахстан: матчи пройдут в Нур-Султане.
На 17 августа запланирована домашняя контрольная встреча «Ак Барса» и «Нефтехимика» на «Татнефть Арене». Завершится предсезонная подготовка в Риге – с 20 по 25 августа «Ак Барс» примет участие в Кубке Латвийской железной дороги.
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