«Ак Барс» представил план подготовки к сезону-2019/20

«Ак Барс» начнёт подготовку к новому чемпионату Континентальной хоккейной лиги 10 июля в Казани, информирует официальный сайт клуба.

12 и 13 июля хоккеисты пройдут медицинский осмотр, с 14 по 16 июля запланированы первые тренировочные занятия. 16 июля команда отправится в Финляндию. «Ак Барс» проведёт тренировочный сбор в Куортане, который продлится до 28 июля.

2 августа в Альметьевске состоится традиционный контрольный матч «Ак Барса» с «Нефтяником». С 6 по 11 августа команда примет участие в международном турнире на приз президента Республики Казахстан: матчи пройдут в Нур-Султане.

На 17 августа запланирована домашняя контрольная встреча «Ак Барса» и «Нефтехимика» на «Татнефть Арене». Завершится предсезонная подготовка в Риге – с 20 по 25 августа «Ак Барс» примет участие в Кубке Латвийской железной дороги.