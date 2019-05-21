«Сибирь» утвердила план подготовки к новому сезону

Утверждён график подготовки «Сибири» к новому сезону, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.
Хоккеисты соберутся в Новосибирске с 10 по 11 июля, а затем в течение двух дней пройдут медицинское обследование. С 14 по 31 июля команду ждёт учебно-тренировочный сбор в Новосибирске, а с 1 по 10 августа – в Финляндии (Валкеакоски), где состоятся четыре контрольные игры.
После финского сбора «Сибирь» отправится в Чехию (Карловы Вары), где проведёт шестидневный сбор (по 16 августа), за время которого сыграет два контрольных матча.
Вернувшись из Чехии в Новосибирск, «Сибирь» примет участие в традиционном празднике «День болельщика ХК «Сибирь», а 21 августа вылетит в Магнитогорск на турнир Памяти Ромазана, где сыграет три матча («Металлург», «Трактор» и «Куньлунь Ред Стар»).
С 27 по 31 августа заключительные дни подготовки к сезону «Сибирь» проведёт в Новосибирске.
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