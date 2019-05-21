Известны сочетания звеньев сборной России перед игрой со Швецией на ЧМ-2019

Стали известны сочетания звеньев сборной России на утренней тренировке, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сегодня, 21 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Швеции и России. Начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Состав на раскатку не претерпел изменений по сравнению с прошлой игрой.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Вратари: Георгиев, Василевский;

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

«Жёлтые»: Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.