Известны сочетания звеньев сборной России перед игрой со Швецией на ЧМ-2019
Стали известны сочетания звеньев сборной России на утренней тренировке, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Сегодня, 21 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Швеции и России. Начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Состав на раскатку не претерпел изменений по сравнению с прошлой игрой.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Вратари: Георгиев, Василевский;
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
«Жёлтые»: Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.
Решающая битва в группе! Россия и Швеция сразятся на ЧМ. LIVE
Команда Ильи Воробьёва постарается выиграть заключительный матч группового этапа у действующих чемпионов мира.
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