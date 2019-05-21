Травмированный голкипер сборной Германии Грубауэр продолжит участие в ЧМ-2019

Травмированный голкипер сборной Германии Филипп Грубауэр продолжит участие в чемпионате мира 2019 года, информирует немецкое издание Eishockey NEWS. Лучший вратарь Германии сыграет с первых минут в матче с командой Финляндии.

Немецкий вратарь получил травму в своём первом матче на турнире с командой Франции и больше на лёд не выходил.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).