Травмированный голкипер сборной Германии Грубауэр продолжит участие в ЧМ-2019

Травмированный голкипер сборной Германии Филипп Грубауэр продолжит участие в чемпионате мира 2019 года, информирует немецкое издание Eishockey NEWS. Лучший вратарь Германии сыграет с первых минут в матче с командой Финляндии.
Немецкий вратарь получил травму в своём первом матче на турнире с командой Франции и больше на лёд не выходил.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
- 21 мая 2019
-
12:20
-
12:19
-
12:02
-
11:58
-
11:15
-
10:00
-
07:58
-
07:25
-
07:00
-
01:13
-
01:00
-
00:38
-
00:29
-
00:19
-
00:10
- 20 мая 2019
-
23:54
-
23:48
-
23:44
-
23:40
-
23:21
-
23:00
-
22:47
-
22:25
-
22:05
-
21:48
-
21:43
-
21:23
-
21:15
-
21:08
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:37
-
20:33
-
20:03