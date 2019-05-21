И. Воробьёв: всем было понятно, что Латвия снимет вратаря при ничейном счёте

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от матча чемпионата мира 2019 года с командой Швеции.

«Был тренерский разбор, сейчас будет собрание. Будем готовить команду. Две недели назад был открытый хоккей? Здесь дело в другом. Обе команды очень мастеровитые. Обычно про физическое спрашивают, а сейчас про эмоциональное. Мы двигаемся вперёд. Мы в хорошем состоянии. И эмоциональном, и физическом.

Шведы вчера хотели отделаться малой кровью? В том смысле выложиться, что они в пустые ворота забили последний гол? Надо на себя смотреть, а не на чужих. Но мы подметили кое-что. По-моему, всем было понятно, что Латвия снимет вратаря за несколько минут, если счёт будет ничейным. Чего расстраиваться?», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.