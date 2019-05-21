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И. Воробьёв: всем было понятно, что Латвия снимет вратаря при ничейном счёте

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: всем было понятно, что Латвия снимет вратаря при ничейном счёте
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от матча чемпионата мира 2019 года с командой Швеции.

«Был тренерский разбор, сейчас будет собрание. Будем готовить команду. Две недели назад был открытый хоккей? Здесь дело в другом. Обе команды очень мастеровитые. Обычно про физическое спрашивают, а сейчас про эмоциональное. Мы двигаемся вперёд. Мы в хорошем состоянии. И эмоциональном, и физическом.

Шведы вчера хотели отделаться малой кровью? В том смысле выложиться, что они в пустые ворота забили последний гол? Надо на себя смотреть, а не на чужих. Но мы подметили кое-что. По-моему, всем было понятно, что Латвия снимет вратаря за несколько минут, если счёт будет ничейным. Чего расстраиваться?», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Зачем Латвия сняла вратаря в конце матча. Они вообще не думали о России
Поверили в чудо и остались ни с чем.
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