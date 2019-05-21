И. Воробьёв: всем было понятно, что Латвия снимет вратаря при ничейном счёте

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от матча чемпионата мира 2019 года с командой Швеции.
«Был тренерский разбор, сейчас будет собрание. Будем готовить команду. Две недели назад был открытый хоккей? Здесь дело в другом. Обе команды очень мастеровитые. Обычно про физическое спрашивают, а сейчас про эмоциональное. Мы двигаемся вперёд. Мы в хорошем состоянии. И эмоциональном, и физическом.
Шведы вчера хотели отделаться малой кровью? В том смысле выложиться, что они в пустые ворота забили последний гол? Надо на себя смотреть, а не на чужих. Но мы подметили кое-что. По-моему, всем было понятно, что Латвия снимет вратаря за несколько минут, если счёт будет ничейным. Чего расстраиваться?», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 21 мая 2019
-
12:34
-
12:20
-
12:19
-
12:02
-
11:58
-
11:15
-
10:00
-
07:58
-
07:25
-
07:00
-
01:13
-
01:00
-
00:38
-
00:29
-
00:19
-
00:10
- 20 мая 2019
-
23:54
-
23:48
-
23:44
-
23:40
-
23:21
-
23:00
-
22:47
-
22:25
-
22:05
-
21:48
-
21:43
-
21:23
-
21:15
-
21:08
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:37
-
20:33