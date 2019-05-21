Контракт Бусарова с «Динамо» носит двусторонний характер
Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о подробностях контракта с нападающим Георгием Бусаровым. Контракт с хоккеистом рассчитан на два года и носит двусторонний характер. Фарм-клуб «Динамо» будет играть в Твери.
В минувшем сезоне 25-летний нападающий забросил одну шайбу в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Бусаров сыграл два матча и не набрал очков. В общей сложности за два сезона в лиге в активе Георгия 2 (2+0) очка в 44 матчах при показателе полезности «-8».
Бусаров стал вторым новичком московского клуба в это межсезонье и пятым игроком на контракте. Ранее соглашения с клубом подписали вратарь Александр Ерёменко и нападающие Дмитрий Моисеев, Вячеслав Кулёмин и Алексей Терещенко.
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