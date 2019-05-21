Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов перешёл в московское «Динамо»

Московское «Динамо» в официальном «твиттере» объявил о переходе защитника «Нефтехимика» Дмитрия Огурцова. Контракт с хоккеистом носит односторонний характер и рассчитан на два сезона.
Защитник, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение бело-голубых. Нижнекамцы получили денежную компенсацию.
В минувшем сезоне 24-летний защитник забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-19". До «Нефтехимика» он выступал за ЦСКА и «Ладу».
Огурцов стал третьим новичком московского клуба в это межсезонье и шестым игроком на контракте. Ранее соглашения с клубом подписали вратарь Александр Ерёменко и нападающие Дмитрий Моисеев, Вячеслав Кулёмин, Алексей Терещенко и Георгий Бусаров.
- 21 мая 2019
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