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«Нефтехимик» обменял защитника Камиля Фазылзянова в «Ак Барс»

«Нефтехимик» обменял защитника Камиля Фазылзянова в «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Игроком «Ак Барса» в результате обмена стал защитник «Нефтехимика» Камиль Фазылзянов, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Нижнекамцы получили денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 21-летний защитник сыграл лишь один матч в КХЛ. Всего за карьеру в лиге на счету Камиля 3 (1+2) очка в 39 встречах. 14 мая 2019 года Фазылзянов принял квалификационное предложение «Нефтехимика» и заключил двусторонний двухлетний контракт.

Ранее «Нефтехимик» покинул ещё один защитник Дмитрий Огурцов. Игрок, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение московского «Динамо». Нижнекамцы получили денежную компенсацию. В свою очередь состав «волков» пополнил Степан Захарчук.

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