Яндач — о селекции: внимательно отслеживалось, чтобы вписаться в потолок зарплат

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением о трансферной кампании клуба.

«Моё мнение о селекции? Полностью доволен. Не хотел бы сейчас говорить о каждом из наших новичков, скажу о том курсе, который был принят руководством — президентом клуба Виктором Рашниковым и вице-президентом Геннадием Величкиным. Сезон показал, что многие из тех молодых хоккеистов, которые получили шанс при перестройке клуба, сделали хороший шаг вперёд. Но теперь для решения той максимально задачи, которую ставит перед собой клуб, необходимо усиление.

И вот эта большая работа была проведена менеджментом ещё в марте-апреле, на опережение. Клуб решил максимально усилить свой состав на рынке тех хоккеистов, которые становились свободными агентами. При этом очень внимательно отслеживалось то, чтобы вписаться в потолок зарплат и не платить больших денег за трансферы. Эти задачи решены.

Селекция завершена на 90%. Этот процесс всегда живой, у нас есть ещё одна свободная позиция иностранца. Если на рынке появится игрок, который входит в наш список, президент сразу даст добро. В этом плане, например, ждём окончания чемпионата мира», — цитирует Яндача Russia-Hockey.