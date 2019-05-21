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«Витязь» представил план подготовки к сезону-2019/20

«Витязь» представил план подготовки к сезону-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

Утверждён график подготовки «Витязя» к новому сезону, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба. Команда под руководством Михаила Кравеца начинает сбор со второй декады июля.

10, 11, 12 июля – медицинское обследование игроков команды.
13-17 июля – сборы в Подольске.
С 18 июля по 1 августа – сборы в Италии, Брессаноне.
В ходе сборов будут проведены два матча с магнитогорским «Металлургом».

С 4 августа по 6 августа – тренировки в Подольске.
С 7 августа по 16 августа – сборы в Финляндии, город Иматра.
В ходе сборов будут проведены четыре матча с финскими клубами.

С 19 по 21 августа – тренировки в Подольске.
22-25 августа – Кубок Мэра. Дворец «Мегаспорт», Москва.

С 26 августа до начала чемпионата – тренировки в Подольске.
29 августа – товарищеская встреча в Новогорске с московским «Динамо».

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