«Витязь» представил план подготовки к сезону-2019/20

Утверждён график подготовки «Витязя» к новому сезону, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба. Команда под руководством Михаила Кравеца начинает сбор со второй декады июля.
10, 11, 12 июля – медицинское обследование игроков команды.
13-17 июля – сборы в Подольске.
С 18 июля по 1 августа – сборы в Италии, Брессаноне.
В ходе сборов будут проведены два матча с магнитогорским «Металлургом».
С 4 августа по 6 августа – тренировки в Подольске.
С 7 августа по 16 августа – сборы в Финляндии, город Иматра.
В ходе сборов будут проведены четыре матча с финскими клубами.
С 19 по 21 августа – тренировки в Подольске.
22-25 августа – Кубок Мэра. Дворец «Мегаспорт», Москва.
С 26 августа до начала чемпионата – тренировки в Подольске.
29 августа – товарищеская встреча в Новогорске с московским «Динамо».
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