История личных встреч сборных России и Швеции на чемпионатах мира по хоккею

Сегодня, 21 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондржея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные Швеции и России. Начало — в 21:15 мск. Сборные России и Швеции встречались на мировых первенствах 22 раза. Россияне победили в 13 встречах, в восьми матчах успех праздновали шведы, одна игра завершилась вничью.

Сочетания звеньев сборной России перед игрой со Швецией на ЧМ-2019

Турнир Место проведения Стадия Соперник Счёт Авторы голов ЧМ-1992 Прага Групповой раунд Россия — Швеция 0:2 Сундин, Ханссон ЧМ-1993 Мюнхен Групповой раунд Россия — Швеция 2:5 Бякин, Карпов — Реннберг, Бергквист, Нэслунд, Андерссон (2) ЧМ-1993 Мюнхен Финал Россия — Швеция 3:1 Хомутов, Титов, Николишин — Реннберг ЧМ-1997 Хельсинки Финальный раунд Россия — Швеция 4:1 Морозов, Яшин, Прокопьев, Барков — Карлссон ЧМ-1999 Осло Групповой раунд Россия — Швеция 1:4 Афиногенов — Нюландер, Альфредссон (2), Нэслунд ЧМ-2000 Санкт-Петербург Групповой раунд Россия — Швеция 4:2 Харитонов (2), Прокопьев, Буре — Аксельссон, Нурдстрём ЧМ-2001 Кёльн Четвертьфинал Россия — Швеция 3:4 ОТ Бут, Твердовский, Карпов — Альфредссон, Юнссон (2), Мудин ЧМ-2002 Гётеборг Групповой раунд Россия — Швеция 0:2 Дален, Нюландер ЧМ-2003 Турку Групповой раунд Россия — Швеция 2:4 Григоренко, Ковальчук — Зеттерберг, Хеглунд, Йенссон, Сундин ЧМ-2004 Острава Групповой раунд Россия — Швеция 2:3 Ковальчук (2) — Тёрнстрём, Нюландер, Йенссон ЧМ-2005 Вена Матч за третье место Россия — Швеция 6:3 Афиногенов (2), Ковалёв, Овечкин, Яшин, Сёмин — Сундин, Зеттерберг, Х. Седин ЧМ-2006 Рига Групповой раунд Россия — Швеция 3:3 Овечкин, Михнов (2) — Самуэльссон, Йенссон ЧМ-2007 Москва Групповой раунд Россия — Швеция 4:2 Морозов (2), Гребешков, Малкин — Тёрнберг, Стин ЧМ-2007 Москва Матч за третье место Россия — Швеция 3:1 Емелин, Зиновьев, Фролов — Стин ЧМ-2008 Квебек Групповой раунд Россия — Швеция 3:2 Сёмин, Фёдоров, Овечкин — Вейнхандль, Мортенссон ЧМ-2009 Берн Групповой раунд Россия — Швеция 6:5 ОТ Никулин, Сапрыкин, Калинин (2), Мозякин, Прошкин — Валлин, Строльман, Перссон, Хуселиус (2) ЧМ-2012 Стокгольм Групповой раунд Россия — Швеция 7:3 Попов, Малкин (3), Емелин, Пережогин, Денисов — Карлссон, Зеттерберг, Франзен ЧМ-2014 Минск Полуфинал Россия — Швеция 3:1 Плотников, Широков. Белов — Мёллер ЧМ-2015 Острава Четвертьфинал Россия — Швеция 5:3 Мозякин, Широков, Малкин (2), Тарасенко — Клингберг, Ландер, Эрикссон ЧМ-2016 Москва Групповой раунд Россия — Швеция 4:1 Дадонов, Панарин, Дацюк, Любимов — Экхольм ЧМ-2017 Кёльн Групповой раунд Россия — Швеция 2:1 Б Андронов, Панарин (победный буллит) — Линдхольм ЧМ-2018 Копенгаген Групповой раунд Россия — Швеция 1:3 Капризов — Зибанеджад, Ракелль, Экхольм