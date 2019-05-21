Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

История личных встреч сборных России и Швеции на чемпионатах мира по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
История личных встреч сборных России и Швеции на чемпионатах мира по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 21 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондржея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные Швеции и России. Начало — в 21:15 мск. Сборные России и Швеции встречались на мировых первенствах 22 раза. Россияне победили в 13 встречах, в восьми матчах успех праздновали шведы, одна игра завершилась вничью.

Сочетания звеньев сборной России перед игрой со Швецией на ЧМ-2019

ТурнирМесто проведенияСтадияСоперникСчётАвторы голов
ЧМ-1992ПрагаГрупповой раундРоссия — Швеция0:2Сундин, Ханссон
ЧМ-1993МюнхенГрупповой раундРоссия — Швеция2:5Бякин, Карпов — Реннберг, Бергквист, Нэслунд, Андерссон (2)
ЧМ-1993МюнхенФиналРоссия — Швеция3:1Хомутов, Титов, Николишин — Реннберг
ЧМ-1997ХельсинкиФинальный раундРоссия — Швеция4:1Морозов, Яшин, Прокопьев, Барков — Карлссон
ЧМ-1999ОслоГрупповой раундРоссия — Швеция1:4Афиногенов — Нюландер, Альфредссон (2), Нэслунд
ЧМ-2000Санкт-ПетербургГрупповой раундРоссия — Швеция4:2Харитонов (2), Прокопьев, Буре — Аксельссон, Нурдстрём
ЧМ-2001КёльнЧетвертьфиналРоссия — Швеция3:4 ОТБут, Твердовский, Карпов — Альфредссон, Юнссон (2), Мудин
ЧМ-2002ГётеборгГрупповой раундРоссия — Швеция0:2Дален, Нюландер
ЧМ-2003ТуркуГрупповой раундРоссия — Швеция2:4Григоренко, Ковальчук — Зеттерберг, Хеглунд, Йенссон, Сундин
ЧМ-2004ОстраваГрупповой раундРоссия — Швеция2:3Ковальчук (2) — Тёрнстрём, Нюландер, Йенссон
ЧМ-2005ВенаМатч за третье местоРоссия — Швеция6:3Афиногенов (2), Ковалёв, Овечкин, Яшин, Сёмин — Сундин, Зеттерберг, Х. Седин
ЧМ-2006РигаГрупповой раундРоссия — Швеция3:3Овечкин, Михнов (2) — Самуэльссон, Йенссон
ЧМ-2007МоскваГрупповой раундРоссия — Швеция4:2Морозов (2), Гребешков, Малкин — Тёрнберг, Стин
ЧМ-2007МоскваМатч за третье местоРоссия — Швеция3:1Емелин, Зиновьев, Фролов — Стин
ЧМ-2008КвебекГрупповой раундРоссия — Швеция3:2Сёмин, Фёдоров, Овечкин — Вейнхандль, Мортенссон
ЧМ-2009БернГрупповой раундРоссия — Швеция6:5 ОТНикулин, Сапрыкин, Калинин (2), Мозякин, Прошкин — Валлин, Строльман, Перссон, Хуселиус (2)
ЧМ-2012СтокгольмГрупповой раундРоссия — Швеция7:3Попов, Малкин (3), Емелин, Пережогин, Денисов — Карлссон, Зеттерберг, Франзен
ЧМ-2014МинскПолуфиналРоссия — Швеция3:1Плотников, Широков. Белов — Мёллер
ЧМ-2015ОстраваЧетвертьфиналРоссия — Швеция5:3Мозякин, Широков, Малкин (2), Тарасенко — Клингберг, Ландер, Эрикссон
ЧМ-2016МоскваГрупповой раундРоссия — Швеция4:1Дадонов, Панарин, Дацюк, Любимов — Экхольм
ЧМ-2017КёльнГрупповой раундРоссия — Швеция2:1 БАндронов, Панарин (победный буллит) — Линдхольм
ЧМ-2018КопенгагенГрупповой раундРоссия — Швеция1:3Капризов — Зибанеджад, Ракелль, Экхольм
«Было понятно, что Латвия снимет вратаря». Как Россия готовится к Швеции
Команда Ильи Воробьёва провела утреннюю раскатку перед вечерней игрой с действующими чемпионами мира шведами.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент