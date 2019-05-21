Берюбе: Тарасенко — не жадный форвард, он привык работать на команду

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе оценил игру нападающего команды Владимира Тарасенко.



«Понятно, что игроки думают только о следующем матче. Мы выиграли в воскресенье в полдень. Но мы сразу же в раздевалке обсудили, что эта игра со счётом 5:0 осталась в прошлом. Нам нужно двигаться вперёд.



Да, наша команда делает хорошую работу в плей-офф. Особенно если вспоминать, где мы были ещё в январе — на последнем месте в лиге. Но мы просто фокусируемся на следующем матче. Идем по сезону шаг за шагом. Сейчас мы готовимся к шестому матчу. Только это в голове. Только на этом фокус.



Что изменил Тарасенко в своей игре? Владди — мастеровитый и не жадный форвард. Он прекрасно видит площадку, здорово играет в пас. Причем действует в силовом стиле. Он — крепкий парень. И привык работать на команду», — цитирует тренера официальный сайт лиги.