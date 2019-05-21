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Расклады на четвертьфинал ЧМ для сборной России перед матчем со Швецией

ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расклады на четвертьфинал ЧМ для сборной России перед матчем со Швецией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Стали известны расклады на четвертьфинал чемпионата мира 2019 года по хоккею для сборной России перед матчем со Швецией, который станет заключительным на групповом этапе.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею.

Возможные соперники сборной России в четвертьфинале:

Германия. Россия сыграет с Германией, если наберёт хотя бы одно очко в матче со Швецией, а США наберёт хотя бы одно очко в матче с Канадой.

США. Россия сыграет с США, если проиграет Швеции с разницей не более двух шайб, а американцы проиграют Канаде в основное время или если Россия проиграет Швеции с разницей в три шайбы, а американцы проиграют Канаде любым способом.

Канада. Родоначальники хоккея встретятся с командой Ильи Воробьёва, если Россия проиграет Швеции в основное время с разницей в три шайбы, а Канада проиграет США любым способом.

Финляндия. Для встречи с финнами россиянам нужно проиграть Швеции с разницей в четыре шайбы.

Хотели Германию, а получим сразу США? Немцы сбили весь расклад в группах
Немцы ушли с четвёртого места и не будут играть с Россией или Швецией.
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