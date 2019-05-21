Расклады на четвертьфинал ЧМ для сборной России перед матчем со Швецией

Стали известны расклады на четвертьфинал чемпионата мира 2019 года по хоккею для сборной России перед матчем со Швецией, который станет заключительным на групповом этапе.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею.



Возможные соперники сборной России в четвертьфинале:



Германия. Россия сыграет с Германией, если наберёт хотя бы одно очко в матче со Швецией, а США наберёт хотя бы одно очко в матче с Канадой.



США. Россия сыграет с США, если проиграет Швеции с разницей не более двух шайб, а американцы проиграют Канаде в основное время или если Россия проиграет Швеции с разницей в три шайбы, а американцы проиграют Канаде любым способом.



Канада. Родоначальники хоккея встретятся с командой Ильи Воробьёва, если Россия проиграет Швеции в основное время с разницей в три шайбы, а Канада проиграет США любым способом.

Финляндия. Для встречи с финнами россиянам нужно проиграть Швеции с разницей в четыре шайбы.