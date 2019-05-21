СКА подписал контракт со шведским защитником Бенгтссоном
Петербургский СКА подписал контракт со шведским защитником Лукасом Бенгтссоном, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 25-летний хоккеист заключил с клубом соглашение на два сезона.
В минувшем сезоне Бенгтссон набрал 24 (7+17) очка в 42 матчах чемпионата Швеции за клуб «Линчёпинг» при показателе полезности «-7». Также игрок выигрывал чемпионат Швеции и Лигу чемпионов в составе шведской «Фрёлунды» в 2016 году.
Бенгтссон пробовал себя в Национальной хоккейной лиге, два года пробыв в системе клуба «Питтсбург Пингвинз», но так и не сыграл ни одного матча за основную команду «пингвинов».
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