«Авангард» — «Нефтехимику»: берегите Захарчука от Зернова

Хоккейный клуб «Авангард» в «Твиттере» прокомментировал переход защитника Степана Захарчука в «Нефтехимик» из «Адмирала».



«Адмирал» — «Нефтехимику»: берегите Степана.

«Авангард»: от Зернова.

«Адмирал»: а ещё Бурдасова.



Напомним, в прошедшем сезоне Захарчук дважды попал под жёсткие силовые приёмы от Дениса Зернова и Антона Бурдасова.



В минувшем сезоне 32-летний Захарчук выступал за «Адмирал». Он забросил три шайбы и сделал две голевые передачи в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 31 штрафную минуту и заработав показатель полезности «-5».



Сезон-2017/18 он начинал в составе казанского «Ак Барса». В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ Захарчук отдал две результативные передачи и набрал 31 минуту штрафного времени. На финише сезона Степан провёл шесть матчей за «Торпедо» из Нижнего Новгорода, отдал 1 передачу и заработал 52 минуты штрафа.

Остался только опыт. 10 хоккеистов, которые уже с трудом тянут в КХЛ Многих подписывают от безысходности.