«Авангард» — «Нефтехимику»: берегите Захарчука от Зернова

Хоккейный клуб «Авангард» в «Твиттере» прокомментировал переход защитника Степана Захарчука в «Нефтехимик» из «Адмирала».
«Адмирал» — «Нефтехимику»: берегите Степана.
«Авангард»: от Зернова.
«Адмирал»: а ещё Бурдасова.
Напомним, в прошедшем сезоне Захарчук дважды попал под жёсткие силовые приёмы от Дениса Зернова и Антона Бурдасова.
В минувшем сезоне 32-летний Захарчук выступал за «Адмирал». Он забросил три шайбы и сделал две голевые передачи в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 31 штрафную минуту и заработав показатель полезности «-5».
Сезон-2017/18 он начинал в составе казанского «Ак Барса». В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ Захарчук отдал две результативные передачи и набрал 31 минуту штрафного времени. На финише сезона Степан провёл шесть матчей за «Торпедо» из Нижнего Новгорода, отдал 1 передачу и заработал 52 минуты штрафа.
- 21 мая 2019
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