Видеообзор яркого матча Чехии и Швейцарии на ЧМ-2019
Сборная Чехии обыграла Швейцарию в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:4.
Посмотреть видеообзор можно на YouTube.
Швейцарии удалось быстро открыть счёт: Лукас Фрик отличился на старте третьей минуты матча. Чешская команда сумела отыграться, и к 27-й минуте счёт стал 3:1 благодаря заброшенным шайбам Якуба Ворачека, Доминика Симона и Михаэля Фролика. До второго перерыва соперники обменялись голами Тристана Шервая и Доминика Кубалика. На 42-й минуте Шервай оформил дубль, сократив до минимума отставание Швейцарии. На 57-й минуте счёт стал 4:4 после гола Нино Нидеррайтера. В концовке Швейцария сняла вратаря и пропустила в пустые ворота от Яна Рутты.
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