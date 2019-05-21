Картаев: «Салават» — команда с большими амбициями, решение принял быстро

Нападающий Владислав Картаев прокомментировал свой переход из ярославского «Локомотива» в уфимский «Салават Юлаев».
«Возвращение в фактически родную команду приятно вдвойне? Конечно, Уфа мне хорошо знакома, я люблю этот город. К тому же моя жена уфимка, поэтому я очень рад оказаться в «Салавате».
Решение принял быстро. «Салават» – это хорошая команда с большими амбициями и отличными условиями для тренировок! Этот клуб мне как родной, и я приложу все усилия, чтобы помочь в достижении максимальных результатов», – приводит слова Картаева официальный «твиттер» команды.
Картаев является бронзовым призёром чемпионата МХЛ (2009/10, 2010/11), а также бронзовым призёром чемпионатов России и КХЛ (2013/14, 2016/17). В общей сложности в КХЛ провёл 353 матча, в которых набрал 85 (32+53) очков при показателе полезности «+7».
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