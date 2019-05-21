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ИИХФ может отказать хоккейной сборной Китая в участии на домашних ОИ

ИИХФ может отказать хоккейной сборной Китая в участии на домашних ОИ
Хоккей / Олимпиада 2018 0

По итогам чемпионата мира 2019 года по хоккею будут определены восемь сборных-участниц Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Три места будут разыграны в квалификации, ещё одно место традиционно получает страна-хозяйка ОИ.

Как сообщает журналист Горд Миллер, участие Китая в ОИ будет обсуждаться на этой неделе. У ИИХФ есть сомнения по поводу участия сборной Китая в домашних ОИ, поскольку команда находится слишком низко в рейтинге.

Если сборная Китая не получит путёвку, её могут отдать команде, занявшей в рейтинге ИИХФ девятое место по итогам ЧМ

Напомним, китайской сборной помогает готовиться легендарный чешский нападающий Яромир Ягр.

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Ягр прилетел в Китай, он поможет местной сборной готовиться к Олимпиаде-2022
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