ИИХФ может отказать хоккейной сборной Китая в участии на домашних ОИ
По итогам чемпионата мира 2019 года по хоккею будут определены восемь сборных-участниц Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Три места будут разыграны в квалификации, ещё одно место традиционно получает страна-хозяйка ОИ.
Как сообщает журналист Горд Миллер, участие Китая в ОИ будет обсуждаться на этой неделе. У ИИХФ есть сомнения по поводу участия сборной Китая в домашних ОИ, поскольку команда находится слишком низко в рейтинге.
Если сборная Китая не получит путёвку, её могут отдать команде, занявшей в рейтинге ИИХФ девятое место по итогам ЧМ
Напомним, китайской сборной помогает готовиться легендарный чешский нападающий Яромир Ягр.
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Ягр прилетел в Китай, он поможет местной сборной готовиться к Олимпиаде-2022
- 21 мая 2019
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