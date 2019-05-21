Защитник Кристиан Хенкель перешёл в «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» подписал контракт с защитником Кристианом Хенкелем, информирует официальный сайт команды. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2020/21. В прошедшем чемпионате Хенкель защищал цвета минского «Динамо».



23-летний защитник в минувшем сезоне забросил четыре шайбы и сделал 10 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ.



Хенкель — участник чемпионатов мира в составе сборной Беларуси (2016, 2017, 2018). Участник Матча звёзд КХЛ 2019 года. На профессиональном уровне также выступал за минскую «Юность» и канадский клуб «Летбридж Харрикейнз» .



Напомним, в прошедшем сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Авангарду» (0-4). Новым главным тренером клуба стал Дмитрий Квартальнов.