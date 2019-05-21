Защитник Кристиан Хенкель перешёл в «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» подписал контракт с защитником Кристианом Хенкелем, информирует официальный сайт команды. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2020/21. В прошедшем чемпионате Хенкель защищал цвета минского «Динамо».
23-летний защитник в минувшем сезоне забросил четыре шайбы и сделал 10 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Хенкель — участник чемпионатов мира в составе сборной Беларуси (2016, 2017, 2018). Участник Матча звёзд КХЛ 2019 года. На профессиональном уровне также выступал за минскую «Юность» и канадский клуб «Летбридж Харрикейнз» .
Напомним, в прошедшем сезоне «Ак Барс» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Авангарду» (0-4). Новым главным тренером клуба стал Дмитрий Квартальнов.
- 21 мая 2019
-
18:45
-
18:39
-
18:22
-
18:15
-
18:12
-
18:02
-
17:51
-
17:46
-
17:24
-
17:15
-
17:02
-
16:53
-
16:36
-
16:28
-
16:18
-
16:07
-
15:56
-
15:48
-
15:41
-
15:31
-
15:15
-
14:31
-
14:25
-
14:00
-
13:46
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:34
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:02
-
11:58