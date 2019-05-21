«Сочи» обменял лучшего вратаря МЧМ-2019 Кочеткова в СКА

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен. Игроком южан стал голкипер Никита Богданов, в Петербург переезжает вратарь Пётр Кочетков.



19-летний Кочетков ранее выступал за «Ирбис», «Дизелист», «Дизель» и «Капитан», в КХЛ дебютировал в составе ХК «Сочи» 1 октября 2018 года в игре с «Йокеритом». Бронзовый призёр и лучший голкипер молодёжного чемпионата мира 2019 года. Победитель молодёжной суперсерии 2018 года.



24-летний Богданов не провёл ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге. Хоккеист является воспитанником петербургского хоккея и выступал за различные команды системы СКА. Также Богданов стал обладателем золота домашней Универсиады в составе сборной России.



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Воропаев — о Кочеткове в СКА: на данный момент такой вариант не обсуждался