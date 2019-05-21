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Быков: в 2008 году Ковальчука тоже критиковали, но после победы эти люди исчезли

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Быков: в 2008 году Ковальчука тоже критиковали, но после победы эти люди исчезли
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Заслуженный тренер России Вячеслав Быков объяснил причины критики игроков российской сборной на чемпионате мира.

«К большому сожалению, недоброжелателей и злопыхателей всегда хватает. Кто хочет найти соринку в глазу визави, пусть проверит свои глаза, вдруг из них торчит бревно. Я всегда буду болеть и поддерживать ребят, чтобы они добивались результата. У кого-то в определённый день игра складывается хорошо, у кого-то не очень, но хоккей – командная игра, где все бьются и помогают друг другу.

Нужно понимать, что кто-то, может, и не особо виден, зато как капитан нашей сборной, Илья Ковальчук, выполняет огромный объём работы, стягивая на себя двух-трёх игроков соперника, при этом раскрываются дополнительные возможности для партнёров. Помню, в 2008 году было то же самое, Илью критиковали, но когда сборная стала чемпионом мира, все эти люди куда-то потом исчезли.

Матч с командой Швеции? Ещё раз повторюсь, я всегда буду поддерживать игроков и желаю им успешной игры и сегодня, и в предстоящих играх плей-офф», — рассказал Быков «Чемпионату».

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