Быков: в 2008 году Ковальчука тоже критиковали, но после победы эти люди исчезли

Заслуженный тренер России Вячеслав Быков объяснил причины критики игроков российской сборной на чемпионате мира.
«К большому сожалению, недоброжелателей и злопыхателей всегда хватает. Кто хочет найти соринку в глазу визави, пусть проверит свои глаза, вдруг из них торчит бревно. Я всегда буду болеть и поддерживать ребят, чтобы они добивались результата. У кого-то в определённый день игра складывается хорошо, у кого-то не очень, но хоккей – командная игра, где все бьются и помогают друг другу.
Нужно понимать, что кто-то, может, и не особо виден, зато как капитан нашей сборной, Илья Ковальчук, выполняет огромный объём работы, стягивая на себя двух-трёх игроков соперника, при этом раскрываются дополнительные возможности для партнёров. Помню, в 2008 году было то же самое, Илью критиковали, но когда сборная стала чемпионом мира, все эти люди куда-то потом исчезли.
Матч с командой Швеции? Ещё раз повторюсь, я всегда буду поддерживать игроков и желаю им успешной игры и сегодня, и в предстоящих играх плей-офф», — рассказал Быков «Чемпионату».
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