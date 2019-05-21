Ларссон: играть против России — искусство, Швецию ждёт настоящая проверка

Защитник сборной Швеции Адам Ларссон поделился ожиданиями от матча с Россией на чемпионате мира по хоккею.



«На чемпионате мира совершенно другой стиль хоккея, нежели в НХЛ. Здесь проще играть в равных составах и другая тактика широкой площадки.

Матчи среднего уровня закончились, теперь нас ждут настоящие испытания. Играть против России — искусство, Швецию ждёт настоящая проверка", — цитирует игрока Hockey Sverige.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).