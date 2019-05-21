Сборная Словакии одолела Данию на ЧМ-2019

Сборная Словакии оказалась сильнее команды Дании в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.



Встреча проходила без заброшенных шайб до концовки второго периода, когда счёт открыл защитник сборной Словакии Мартин Маричин, которому помог рикошет от датского защитника. на 47-й минуте Дания восстановила равновесие благодаря заброшенной шайбе Миккеля Бёдкера. В основное время и в овертайме голов больше забито не было, в серии буллитов удача оказалась на стороне словаков.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).