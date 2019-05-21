Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира со Швецией

Сегодня, 21 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Швеции и России. Начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Решающая битва в группе! Россия и Швеция сразятся на ЧМ. LIVE Команда Ильи Воробьёва постарается выиграть заключительный матч группового этапа у действующих чемпионов мира.