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Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира со Швецией

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира со Швецией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 21 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Швеции и России. Начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:

Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Решающая битва в группе! Россия и Швеция сразятся на ЧМ. LIVE
Команда Ильи Воробьёва постарается выиграть заключительный матч группового этапа у действующих чемпионов мира.
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