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Стали известны составы на матч Канада — США, Джек Хьюз не в заявке

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стали известны составы на матч Канада — США, Джек Хьюз не в заявке
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Стали известны составы на матч чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и США. Фаворит грядущего драфта НХЛ Джек Хьюз не попал в заявку американской сборной.

Канада:

Мюррей (Харт);
Нурс — Сиверсон, Дюбуа — Стоун — Маршессо;
Стетчер — Шабо, Кутюрье — Райнахарт — Сирелли;
Фаббро — Теодор, Макканн — Туррис — Манта;
Майерс, Джост — Хенрик — Строум, Джозеф.

США:

Шнайдер (Демко);
Сутер — Мартинес, Дебринкэт — Уайт — Кейн;
Веренски — Шей, Келлер — Ларкин — Ван Римсдайк;
Хьюз — Хэнифин, Айкел — Годро — Крайдер;
Фокс, Райан — Канин — Гленденинг, Ватрано.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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