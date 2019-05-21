Опубликован состав Швеции на матч с Россией, Лундквист — в запасе

Стал известен состав сборной Швеции на матч с командой России на чемпионате мира по хоккею. Начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Швеции:



Маркстрём (Лундквист);

Клингберг — Экман-Ларссон, Веннберг — Хёрнквист — Нюландер;

Ларссон — Экхольм, Линдхольм — Э. Петтерссон — Ландеског;

М. Петерссон — Густафссон, Кемпе — Эрикссон — Ландер;

Хег, Крюгер — Линдблом — Братт, Расмуссен.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Решающая битва в группе! Россия и Швеция сразятся на ЧМ. LIVE Команда Ильи Воробьёва постарается выиграть заключительный матч группового этапа у действующих чемпионов мира.