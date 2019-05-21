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Опубликован состав Швеции на матч с Россией, Лундквист — в запасе

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Опубликован состав Швеции на матч с Россией, Лундквист — в запасе
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Стал известен состав сборной Швеции на матч с командой России на чемпионате мира по хоккею. Начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Швеции:

Маркстрём (Лундквист);
Клингберг — Экман-Ларссон, Веннберг — Хёрнквист — Нюландер;
Ларссон — Экхольм, Линдхольм — Э. Петтерссон — Ландеског;
М. Петерссон — Густафссон, Кемпе — Эрикссон — Ландер;
Хег, Крюгер — Линдблом — Братт, Расмуссен.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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