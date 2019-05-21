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Сын Дмитрия Квартальнова перешёл в «Спартак»

Сын Дмитрия Квартальнова перешёл в «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

Два новых хоккеиста пополнили систему «Спартака», информирует официальный сайт московской команды.

Трёхсторонний контракт на три сезона заключён с нападающим Александром Квартальновым. 16-летний нападающий, младший сын главного тренера казанского «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, до этого играл в системе ЦСКА.

Ещё одним новичком «Спартака» стал 19-летний нападающий Александр Оськин, заключивший двусторонний контракт на один сезон. В последние два сезона форвард играл в системе «Салавата Юлаева», выступая за «Толпар» в МХЛ и за «Торос» в ВХЛ.

Напомним, новым главным тренером московского «Спартака» стал известный специалист Олег Знарок.

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