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«СКА-Нева» может принять участие в Континентальном Кубке

«СКА-Нева» может принять участие в Континентальном Кубке
Хоккей / ВХЛ 0

Фарм-клуб петербургского СКА в будущем сезоне не будет участвовать в хоккейной Лиге чемпионов, эту информацию опровергли в клубной пресс-службе «армейцев». Однако есть вероятность участия «СКА-Невы» в другом клубном соревновании под эгидой ИИХФ.

«В настоящее время между ХК СКА и Международной федерацией хоккея (IIHF) идут переговоры о возможном выступлении «СКА-Невы» в Континентальном кубке. На данный момент речи об игре «СКА-Невы» в хоккейной Лиге чемпионов нет», – заявили в пресс-службе клуба.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, согласно которой СКА планирует заявить свой фарм-клуб ВХЛ для участия в хоккейной Лиге чемпионов.

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