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Видеообзор победы Латвии в последнем матче команды на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор победы Латвии в последнем матче команды на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Норвегии проиграла команде Латвии в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 1:4. Латвийская команда, как и её соперник, не сумела пробиться в четвертьфинал турнира.

Посмотреть видео можно в YouTube.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте — точный бросок на свой счёт записал нападающий норвежской сборной Тобиас Линдстрём. На старте второго периода подопечные Боба Хартли восстановили равновесие после заброшенной шайбы форварда Микса Индрашиса. В заключительные 20 минут голы Яниса Якса, Рихарда Марениса и Рональда Кениньша установили окончательный счёт.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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