Хартли: мне осталось выиграть Кубок Гагарина и выйти с Латвией на ОИ-2022

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвёл итоги чемпионата мира для своей команды. Латвийская команда не сумела выйти в плей-офф.



«Я чувствовал, что наша игра от матча к матчу становилась всё лучше и лучше. На этом чемпионате мы были близки к победе над топ-командами в каждой игре с ними. Я знаю, что на бумаге нас нельзя было сравнить с россиянами, шведами, другими командами, но когда мы появлялись против них на льду, я чувствовал, что мы можем сделать так, чтобы Латвией гордились.



Я сказал игрокам, что я выигрывал Кубок Стэнли и побеждал во всех лигах, где работал, и мне осталось сделать две вещи — выиграть Кубок Гагарина и вывести сборную Латвии на Олимпиаду. Уверен, что я не сделаю это один, так как я окружён отличной группой таких людей, как Айгарс Калвитис, Виестурс Козиолс, которые поддерживают меня, тренеры Жак Клутье, Эдгарс Масальскис, Артис Аболс, медицинский штаб, селекционная служба. Мне нравится Латвия, Рига, местные болельщики, которые просто невероятны», — цитирует Хартли ТАСС.

Зачем Латвия сняла вратаря в конце матча. Они вообще не думали о России Поверили в чудо и остались ни с чем.