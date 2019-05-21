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Дадонов забил в падении и поднялся на первую строчку в списке снайперов ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Дадонов забил в падении и поднялся на первую строчку в списке снайперов ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Евгений Дадонов отметился голом в матче с командой Швеции, подставив клюшку в падении. Для форварда гол стал седьмым на чемпионате мира, теперь он делит первое место в списке лучших снайперов с канадцем Энтони Мантой и чехом Михаэлем Фроликом.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

сборная России

Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов;

сборная Швеции

Маркстрём (Лундквист);
Клингберг — Экман-Ларссон, Веннберг — Хёрнквист — Нюландер;
Ларссон — Экхольм, Линдхольм — Э. Петтерссон — Ландеског;
М. Петерссон — Густафссон, Кемпе — Эрикссон — Ландер;
Хег, Крюгер — Линдблом — Братт, Расмуссен.

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