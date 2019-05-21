Дадонов забил в падении и поднялся на первую строчку в списке снайперов ЧМ

Нападающий сборной России Евгений Дадонов отметился голом в матче с командой Швеции, подставив клюшку в падении. Для форварда гол стал седьмым на чемпионате мира, теперь он делит первое место в списке лучших снайперов с канадцем Энтони Мантой и чехом Михаэлем Фроликом.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



сборная России



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов;



сборная Швеции



Маркстрём (Лундквист);

Клингберг — Экман-Ларссон, Веннберг — Хёрнквист — Нюландер;

Ларссон — Экхольм, Линдхольм — Э. Петтерссон — Ландеског;

М. Петерссон — Густафссон, Кемпе — Эрикссон — Ландер;

Хег, Крюгер — Линдблом — Братт, Расмуссен.