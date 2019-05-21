Капризов забил свой первый гол на ЧМ-2019, попав «в домик» голкиперу

Нападающий сборной России Кирилл Капризов забросил шайбу во втором периоде матча с командой Швеции. После выигранного Евгением Кузнецовым вбрасывания Капризов бросил в касание и угодил «в домик» голкиперу. Это первая заброшенная шайба 20-летнего россиянина на ЧМ-2019.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».



Сборная России:



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.



Сборная Швеции:



Маркстрём (Лундквист);

Клингберг — Экман-Ларссон, Веннберг — Хёрнквист — Нюландер;

Ларссон — Экхольм, Линдхольм — Э. Петтерссон — Ландеског;

М. Петерссон — Густафссон, Кемпе — Эрикссон — Ландер;

Хег, Крюгер — Линдблом — Братт, Расмуссен.