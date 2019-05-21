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Россия забросила Швеции шесть шайб во втором периоде

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия забросила Швеции шесть шайб во втором периоде
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России забросила шесть шайб во втором периоде матча с командой Швеции на чемпионате мира. Голы на свой счёт записали Артём Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин. После 40 минут счёт в матче — 6:1 в пользу России.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная России:

Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

Сборная Швеции:

Маркстрём (Лундквист);
Клингберг — Экман-Ларссон, Веннберг — Хёрнквист — Нюландер;
Ларссон — Экхольм, Линдхольм — Э. Петтерссон — Ландеског;
М. Петерссон — Густафссон, Кемпе — Эрикссон — Ландер;
Хег, Крюгер — Линдблом — Братт, Расмуссен.

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