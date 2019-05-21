Сборная России сыграет с США в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная России сыграет с командой США в 1/4 финала чемпионата мира. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли все семь матчей в группе В и стали её победителем с 21 очком в активе, американский коллектив занял четвёртое место в группе А, заработав 14 баллов.



В финальном матче в группе сборная России обыграла Швецию со счётом 7:4, американцы уступили Канаде (0:3).



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Россия крупно обыграла Швецию на ЧМ и попала на США в 1/4 финала Команда Ильи Воробьёва блестяще выступила на групповом этапе ЧМ-2019. Впереди плей-офф!