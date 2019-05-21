Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2019

На чемпионате мира 2019 года по хоккею завершился групповой этап, стали известны все четвертьфинальные пары.



Четвертьфиналы ЧМ:



Россия — США



Канада — Швейцария



Финляндия — Швеция



Чехия — Германия



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Россия крупно обыграла Швецию на ЧМ и попала на США в 1/4 финала Команда Ильи Воробьёва блестяще выступила на групповом этапе ЧМ-2019. Впереди плей-офф!