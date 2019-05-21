Швеция — Россия: у россиян голами отличились все звенья

Сборная России победила Швецию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 7:4.
У россиян отличились игроки всех четырёх звеньев. Лучшим игроком матча в сборной России был признан вратарь Андрей Василевский.
Счёт был открыт на восьмой минуте, автором заброшенной шайбы стал шведский нападающий Габриэль Ландеског. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва быстро отыгрались и вышли вперёд. Сначала гол после классной комбинации забил Артём Анисимов, вскоре удачно подставил клюшку Евгений Дадонов. Россияне набрали обороты и до перерыва забили ещё четыре гола усилиями Александра Овечкина, Кирилла Капризова, Михаила Григоренко и Евгения Малкина. На 53-й минуте Вильям Нюландер сократил отставание Швеции, но Дмитрий Орлов быстро восстановил разницу в пять шайб. В концовке игры Оливер Экман-Ларссон и Джон Клингберг установили окончательный счёт.
- 22 мая 2019
-
00:19
-
00:14
-
00:10
-
00:05
-
00:02
- 21 мая 2019
-
23:59
-
23:56
-
23:52
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:32
-
23:31
-
23:28
-
23:28
-
23:24
-
23:09
-
22:59
-
22:42
-
22:39
-
22:35
-
22:28
-
22:18
-
22:16
-
22:05
-
21:49
-
21:40
-
21:28
-
21:22
-
21:12
-
20:34
-
20:28
-
20:06
-
19:44
-
19:35